Samsung W23 5G z datą premiery. Składany smartfon jest blisko

Samsung W23 5G to składany smartfon, który nie jest zupełnie nowym urządzeniem. Została podana data premiery na chińskim rynku, bo tam zadebiutuje ten sprzęt. Tak naprawdę jest to przebrandowany model Galaxy Z Fold 4 dostępny już w Europie. Samsung W23 5G to jego odpowiednik, ale do sprzedaży na terenie Chin.