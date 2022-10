POCO F5 5G blisko. Wycieka częściowa specyfikacja techniczna

POCO F5 5G to smartfon, którego premiera jest nieodległa. Do sieci wyciekła jego częściowa specyfikacja techniczna. Sercem telefonu ma być procesor Snapdragon 8 Gen 1+ oraz ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ i jasności 1000 nitów. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o POCO F5 5G, który będzie przebrandowanym Redmi K60.