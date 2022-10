Oppo Reno 9 otrzyma tak zaprojektowany aparat

Oppo Reno 9 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jaki aparat fotograficzny otrzyma ten telefon? Tutaj rąbka tajemnicy uchyla nam nowy przeciek w postaci schematu. Ten prezentuje nam wygląd wyspy z kamerą Oppo Reno 9. Zobaczmy sobie, jak to dokładnie wygląda.

Oppo Reno 9 to seria smartfonów, których premiera ma odbyć się jeszcze w tym kwartale. Niedawno do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Teraz dowiadujemy się, jak ma wyglądać aparat fotograficzny. Co prawda nie jest to jeszcze render prasowy, a schemat prezentujący znajomy design.

Widzimy, że aparat fotograficzny Oppo Reno 9 zostanie umieszczony na prostokątnej wyspie z delikatnie zaokrąglonymi narożnikami. Kamera ma składać się z trzech obiektywów, diody doświetlającej LED oraz dodatkowego elementu. Sam design nie jest zaskoczeniem i widzimy, że producent stawia na sprawdzone rozwiązania, co jak najbardziej można rozumieć.

Smartfony Oppo Reno 9 z premierą w tym kwartale

Seria Oppo Reno 9 ma zadebiutować jeszcze w tym kwartale. Tak więc od ich debiutu dzieli nas najdalej kilka tygodni. Dokładne specyfikacje techniczne telefonów nie są na razie znane. Wiemy, że co najmniej jeden z modeli otrzyma procesor Snapdragon 778G. Poza tym spodziewajmy się ekranów o rozdzielczości Full HD+.

