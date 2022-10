Xiaomi 13 Pro otrzyma taki wyświetlacz

Xiaomi 13 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące wyświetlacz telefonu. Będzie to 6,73-calowy panel o rozdzielczości QHD+. Ekran modelu Xiaomi 13 Pro zostanie wykonany w technologii LTPO, a więc zapewni też zmienne odświeżanie obrazu.

Xiaomi 13 Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Premiera tego telefonu ma odbyć się za kilka tygodni. Wiemy, że ma on dostać ekran z dziurką dla kamery do selfie, które zostaną wyśrodkowane. Teraz dowiadujemy się, jakie parametry otrzyma ten wyświetlacz oraz jak to ma wyglądać w przypadku tańszego modelu.

Wyświetlacz tańszego modelu Xiaomi 13 bez dopisku Pro ma przekątną 6,38 cala i zaoferuje rozdzielczość na poziomie Full HD+. Spodziewajmy się także technologii LTPO, a więc zmiennego odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz. Więcej szczegółów nie podano.

Wyświetlacz Xiaomi 13 Pro będzie konkretny

Xiaomi 13 Pro to smartfon, który dostanie większy wyświetlacz od mniejszego modelu i przy okazji z lepszymi parametrami. Będzie to 6,73-calowy panel AMOLED o rozdzielczości QHD+. W tym przypadku również spodziewamy się odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Te pewnie poznamy jeszcze przed planowaną na listopad premierą.

