Redmi Note 12 Pro Plus — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Redmi Note 12 Pro Plus to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Będzie to najlepszy z trzech nowych telefonów z tej serii. Jego pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Pewne szczegóły jednak znamy. Spodziewajmy się, że cena Redmi Note 12 Pro Plus będzie naprawdę atrakcyjna.

Redmi Note 12 Pro Plus to jeden z trzech nowych smartfonów marki, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Premiera ma odbyć się jeszcze w tym kwartale i mówi się nawet o drugiej połowie października. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Zobaczmy sobie, co tak naprawdę już o nim wiemy.

Konkretny ekran Full HD+

Redmi Note 12 Pro Plus to smartfon, który otrzyma ekran o rozdzielczości Full HD+ i okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Będzie to panel o przekątnej około 6,7 cala, ale na razie nie wiadomo, czy będzie to wyświetlacz LCD lub AMOLED. W każdym razie niezależnie od tego spodziewajmy się podwyższonego odświeżania obrazu w 120 lub 144 Hz.

Procesor MediaTek Dimensity 8000

Sercem Redmi Note 12 Pro Plus ma być procesor MediaTek Dimensity 8000. To bardzo mocny układ dla smartfonów z tak zwanej wyższej półki średniej. SoC oferuje naprawdę dużą wydajność i zapewni telefonowi dużą moc. Chip będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast w przypadku miejsca na dane spodziewajmy się opcji 128 lub 256 GB.

Cena Redmi Note 12 Pro Plus ma być atrakcyjna

Cena Redmi Note 12 Pro Plus powinna być bardzo atrakcyjna. Spodziewajmy się, że w przypadku wersji mającej 128 GB miejsca na dane będzie to kwota na poziomie około 2,5 tys. juanów. To daje nam w przeliczeniu około 1750 zł. Oczywiście w Europie i Polsce zapłacimy więcej. W kraju ponad 2 tys. zł.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

Redmi Note 12 Pro Plus to smartfon, który ma dostać potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 50 MP. Spodziewajmy się także obiektywu ultraszerokokątnego z czujnikiem 8 MP oraz dodatkowej kamery z sensorem 2 MP. Rozdzielczość przedniego aparatu pozostaje na razie tajemnicą.

Ładowanie baterii może być rekordowe

Smartfon Redmi Note 12 Pro Plus może się wyróżniać przede wszystkim bardzo szybkim ładowaniem baterii. Z certyfikacji prowadzonej przez chiński urząd 3C wynika, że telefon może zaoferować wsparcie dla ładowarki o mocy aż 210 W. Pod tym względem rekordzistą na razie jest IQOO 10 Pro z ładowaniem o mocy 200 W. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Redmi Note 12 Pro Plus – specyfikacja techniczna

~6,7-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 lub 144 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8000

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android z MIUI

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło: opracowanie własne