Honor X40 GT pozuje na zdjęciach. Tak wygląda nowy smartfon

Honor X40 GT to nowy smartfon do gier chińskiej marki. W sieci pojawiły się zdjęcia, które ujawniają nam wygląd telefonu. Ten utrzymany jest w gamingowy stylu. Jego specyfikacja techniczna nie jest znana. Wiemy za to, jak wygląda Honor X40 GT. Urządzenie ma potrójny aparat fotograficzny z trzema obiektywami.