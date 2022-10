Samsung Galaxy Tab S9 nieprędko. Tablety nie pojawią się szybko

Samsung Galaxy Tab S9 to nadchodzące tablety koreańskiej marki. W sieci pojawiły się nowe informacje na ich temat. Niestety niezbyt optymistycznie. Dowiadujemy się, że prace nad serią zostały opóźnione. To oznacza, że tablety z linii Samsung Galaxy Tab S9 prędko w ofercie koreańskiej marki się nie pojawią.

Samsung Galaxy Tab S9 to nowe tablety, których początkowo mieliśmy rzekomo spodziewać się wcześnie w 2023 r. Nowe informacje pochodzące wprost z koreańskich źródeł sugerują jednak coś nieco innego. Firma planuje wprowadzić je na rynek później. Wynika to z faktu, że prace nad serią zostały opóźnione, co też ma własną przyczynę.

Samsung opóźnił prace nad modelami z serii Galaxy Tab S9 ze względu na kilka powodów. Wynika to z coraz mniejszego zainteresowania takimi urządzeniami. Następnie mamy zwolnienie gospodarcze na świecie, co również będzie przekładać się na konsumpcję elektroniki. Kiedy więc je zobaczymy?

Tablety z serii Samsung Galaxy Tab S9 później w 2023 roku

Samsung Galaxy Tab S9 to tablety, które zostaną wprowadzone do oferty koreańskiego giganta dopiero później w przyszłym roku. Seria obejmie co najmniej trzy modele, w tym z dopiskami Plus i Ultra w nazwach. Te dwa ostatnie otrzymają wysokiej klasy wyświetlacze wykonane w technologii OLED.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło