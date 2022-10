Moto E32 zaprezentowana. Cena i specyfikacja techniczna

Moto E32 to smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach. Specyfikacja techniczna telefonu obejmuje procesor Unisoc T606, ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+ czy baterię o pojemności 5000 mAh. Znajdziemy tu też aparat 50 MP. Zobaczmy sobie, jaka jest cena Moto E32 i co jeszcze ten smartfon ma do zaoferowania.