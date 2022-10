IQOO Neo 7 blisko. Tak wygląda nowy smartfon

IQOO Neo 7 to nowy smartfon chińskiej marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon doczekał się przecieku w postaci zdjęcia. Na nim można zobaczyć część tyłu obudowy, gdzie znajduje się też aparat fotograficzny. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się IQOO Neo 7 na nowej fotce z przecieku.

IQOO Neo 7 to smartfon, którego premiera jest pewnie nieodległa. Urządzenie zapowiada się ciekawie i mamy okazję zobaczyć go na pierwszym zdjęciu, które zostało udostępnione na łamach chińskiej społecznościówki Weibo. Dzięki temu poznajemy design urządzenia. Zobaczmy sobie, co widać na tej fotce.

Zdjęcie smartfona IQOO Neo 7 opublikowane na łamach społecznościówki Weibo ujawnia nam, że telefon otrzyma niebieską obudowę. I pewnie nie będzie to jedyny wariant kolorystyczny do wyboru. Następnie mamy aparat fotograficzny umieszczony na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Za wiele tu jednak nie widać, choć można dostrzec kamerę peryskopową. Spodziewajmy się więc dużych możliwości z zakresu zoomu.

Pełna specyfikacja IQOO Neo 7 nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna IQOO Neo 7 nie jest na razie znana. Główny aparat fotograficzny ma sensor z matrycą 50 MP. Następnie mamy baterię o pojemności około 5000 mAh czy ekran o rozdzielczości Full HD+. Na więcej szczegółów musimy na razie poczekać, bo te nie są jeszcze znane.

