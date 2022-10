Samsung Galaxy S23 Plus z większą baterią od poprzednika

Samsung Galaxy S23 Plus to smartfon, którego premiera zbliża się coraz większymi krokami. Pod pewnym względem na pewno zaoferuje zmianę na plus względem poprzednika. To bateria, której pojemność zostanie zwiększona. Pełna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy S23 Plus pozostaje na razie owiana tajemnicą.

Samsung Galaxy S23 Plus to smartfon, który niedawno ujawnił nam wygląd na renderach. Teraz dowiadujemy się, że pod obudową telefonu znajdzie się nieco większa bateria względem poprzednika. Koreańczycy zaczęli ją certyfikować i informacje na jej temat oraz zdjęcia znaleziono na stronie jednego z urzędów. Czego się dowiadujemy?

Bateria dla modelu Samsung Galaxy S23 Plus ukrywa się pod nazwą EB-BS916ABY i stosowny wniosek o certyfikację złożono na początku września. Akumulator ma pojemność nominalną 4700 mAh. To oznacza, że na opakowaniu telefonu może pojawić się informacja o 4800 mAh lub coś podobnego. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Bateria modelu Samsung Galaxy S23 Plus większa od poprzednika

W tegorocznym modelu Koreańczycy umieścili pod obudową akumulator o pojemności 4500 mAh. Tak więc w modelu Samsung Galaxy S23 Plus bateria będzie nieco większa. Nie znamy na razie mocy ładowarki. Wiele wskazuje jednak na to, że nie ma co liczyć, że będzie ona większa od 45 W.

