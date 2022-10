Redmi Note 11 Pro 2023 z kolejnym certyfikatem. Tym razem u SIRIM

Redmi Note 11 Pro 2023 to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Dostrzeżono go w bazie SIRIM, gdzie uzyskał stosowny certyfikat. Ten przybliża go do rynkowego debiutu, co pewnie nastąpi w ciągu kilku najbliższych tygodni. Wiemy, że Xiaomi rozwija Redmi Note 11 Pro 2023 pod nazwą kodową 2209116AG.

Redmi Note 11 Pro 2023 to kolejny smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jakiś czas temu dostrzeżono go w konsoli Google Play. Tam pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Teraz znaleziono go w bazie SIRIM, gdzie telefon uzyskał certyfikat. To oczywiście przybliża go do rynkowego debiutu.

Redmi Note 11 Pro 2023 certyfikowany przez SIRIM ma ukrywa się pod nazwą kodową 2209116AG. Sprzęt niedawno był goszczony również przez urzędy EEC oraz FCC. To oznacza, że rynkowa premiera tego smartfona zbliża się naprawdę dużymi krokami. Powinniśmy go zobaczyć jeszcze w tym lub na początku przyszłego kwartału.

Specyfikacja Redmi Note 11 Pro 2023 znana częściowo

Redmi Note 11 Pro 2023 to smartfon, który otrzyma 6,67-calowy ekran Full HD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 712G. To dosyć stary układ sprzed kilku lat. Wygląda więc na to, że Xiaomi chce tak wyczyścić stany magazynowe ze starych chipów. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12, ale pełna specyfikacja techniczna nie jest jeszcze znana.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło