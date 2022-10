One UI 5 beta pozbawione wyczekiwanej nowości. Samsung wyjaśnia

One UI 5 beta 4 to najnowsza aktualizacja poglądowa nowej nakładki Koreańczyków dla Galaxy S22. Niestety Samsung pozbawił jej ważnej nowości, którą jest obsługa wielu kont. Taka funkcja w najnowszej wersji One UI 5 beta została wycofana. Producent wyjaśnia, że jest to spowodowane różnymi problemami.