Google Pixel Fold coraz. Kiedy zadebiutuje składany smartfon?

Google Pixel Fold to składany smartfon, którego premiera ciągle przed nami. Kiedy go zobaczymy? Ostatnie informacje na ten temat mówią o tym, że nastąpi to dopiero za kilka miesięcy. Składany smartfon Google Pixel Fold ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2023 r. Tak więc jeszcze trochę sobie poczekamy.