Motorola Devon 5G w drodze. Wycieka specyfikacja techniczna

Motorola Devon 5G to nowy średniak z logo Moto. Smartfon doczekał się przecieku i w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Przy okazji mamy też render prasowy, który prezentuje nam design urządzenia. Zobaczmy sobie, jak wygląda Motorola Devon 5G i co ma do zaoferowania pod kątem wyposażenia.

Motorola Devon 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się w niedługim czasie. Telefon nie został jednak dochowany w tajemnicy do debiutu i do sieci wyciekł render prasowy oraz częściowa specyfikacja techniczna. Z wyglądu model przypomina Moto G32. Zobaczmy, co wiadomo o tym średniaku.

Smartfon Motorola Devon 5G ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy nieznany procesor firmy MediaTek. SoC będzie wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM. Wiadomo też, że urządzenie ma potrójny aparat fotograficzny z sensorami 64 oraz dwoma 2 MP. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Pełna specyfikacja modelu Motorola Devon 5G nieznana

Niestety kompletna specyfikacja techniczna smartfona Motorola Devon 5G nie jest na razie znana. Urządzenie skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Premiera musi być jednak blisko i już wkrótce powinniśmy poznać znacznie więcej detali. Nie pozostaje więc nic więcej, jak tylko czekać na kolejne szczegóły.

źródło