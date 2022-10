Google Pixel 7 Pro dostrzeżony przed premierą w AnTuTu

Google Pixel 7 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się już za chwilę. Tymczasem telefon został dostrzeżony w bazie popularnego benchmarku AnTuTu. Tam dowiadujemy się, jaką wydajność oferuje nowy procesor Tensor G2. Pod tym względem smartfon Google Pixel 7 Pro niestety do czołówki się nie zalicza.

Google Pixel 7 Pro to smartfon, który był obiektem całego mnóstwa przecieków. Ostatnio do sieci wyciekła jego specyfikacja techniczna. Przed nami premiera i tuż przed debiutem telefon został przetestowany w benchmarku AnTuTu. Dzięki temu możemy zobaczyć, jaką wydajność zaoferuje na tle innych urządzeń.

Smartfon Google Pixel 7 Pro przetestowany w benchmarku AnTuTu ma oczywiście procesor Tensor G2. Wiemy, że układ bazuje na tych samych rdzeniach, co pierwsza generacja chipu. Zdecydowano się jednak na zwiększenie częstotliwości części z nich, co przełożyło się na wzrost wydajności.

Wydajność Google Pixel 7 Pro w AnTuTu poniżej oczekiwań

Google Pixel 7 Pro w benchmark AnTuTu uzyskał 801116 punktów. Nie jest to tak dużo, jak w przypadku telefonów mających procesory Snapdragon 8+ Gen 1 czy MediaTek Dimensity 9000. Bliżej mu do wyników Snapdragona 888. Natomiast w porównaniu do chipu Tensor G1 jest to o około 85 tys. punktów więcej, co warto mieć na uwadze.

