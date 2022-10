Premiera Xiaomi 12T Pro — cena i specyfikacja techniczna

Xiaomi 12T Pro to smartfon, którego premiera była długo wyczekiwana przez fanów marki. Za nami oficjalny debiut urządzenia i to jest naprawdę konkretne. Telefon wyróżnia się przede wszystkim aparatem 200 MP. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Xiaomi 12T Pro oraz specyfikacja techniczna tego smartfona.

Xiaomi 12T Pro to smartfon, którego debiut odbył się zgodnie z zapowiedziami. Cena nie jest kosmiczna, a specyfikacja techniczna nowego flagowca jest naprawdę konkretna. Zobaczmy sobie, ile kosztuje to urządzenie w Polsce oraz co ma do zaoferowania. Sprzęt jest naprawdę ciekawy, a producent nie żąda fortuny.

6,67-calowy ekran AMOLED

Xiaomi 12T Pro ma 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli. Pokryto go szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5. Wyświetlacz wspiera zmienne odświeżanie obrazu w 120 Hz. Poza tym nie zabrakło wsparcia dla technologii Dolby Vision oraz adaptacyjnego HDR. Poza tym panel ma proporcje 20:9.

Procesor Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem Xiaomi 12T Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Jest to ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Układ wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Za obliczenia graficzne odpowiada chip GPU Adreno 730.

Polska cena Xiaomi 12T Pro niewygórowana

Cena Xiaomi 12T Pro w Polsce za wersję mającą 8 GB pamięci RAM została ustalona na poziomie 3799 zł. Natomiast model z 12 GB pamięci kosztuje 3999 zł. W obu przypadkach jest to urządzenie mające 256 GB wbudowanego miejsca na dane. Wariant 128 GB występuje tylko w przypadku tańszego telefonu bez dopisku Pro, którego ceny zaczynają się od 2799 zł.

Aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP

Xiaomi 12T Pro ma główny aparat fotograficzny z sensorem mającym matrycę 200 MP. Jest to nowy czujnik Samsunga ISOCELL HP1. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP oraz kamerka do zdjęć makro 2 MP. Przedni aparat fotograficzny ma sensor z matrycą 20 MP.

Bateria 5000 mAh z bardzo szybkim ładowaniem

Xiaomi 12T Pro ma akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera bardzo szybkie ładowanie. Producent zastosował tutaj technologię o mocy aż 120 W. Co ważne w opakowaniu znajduje się właśnie taka ładowarka, co z pewnością cieszy. Telefon ma też stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos czy NFC. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi 12T Pro — specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

202 g

Android 12 z MIUI 13

