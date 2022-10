Redmi Pad oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Redmi Pad to nowy tablet marki, którego premiera odbyła się w Indiach. Znana jest cena i specyfikacja techniczna urządzenia. Sprzęt ma 10,61-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2K oraz procesor MediaTek Helio G99. Ponadto tablet Redmi Pad ma baterię o pojemności 8000 mAh i dwa aparaty z sensorami 8 MP.

Redmi Pad to nowy tablet, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Urządzenie jest niedrogie, bo cena jest naprawdę atrakcyjna. Sprzęt został zaprezentowany w Indiach, gdzie sprzedaż rusza 5 października. Początkowo będzie można trochę zaoszczędzić. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna gadżetu.

10,61-calowy ekran LCD 90 Hz

Redmi Pad ma ekran LCD o przekątnej 10,61 cala i rozdzielczości 2K (2000 x 1200 pikseli). Maksymalna jasność została określona przez producenta na poziomie 400 nitów. Panel wyróżnia się także technologią AdaptiveSync, która odpowiada za odświeżanie obrazu w 90 Hz czy pokrywa w 70 proc. paletę kolorów NTSC.

Procesor MediaTek Helio G99

Sercem tabletu Redmi Pad jest procesor MediaTek Helio G99, który znamy na przykład z Motoroli Moto G72. SoC składa się z dwóch rdzeni Cortex-A76 i sześciu Cortex-A55. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G57 MC2. Chip wspomagany jest przez 3, 4 lub 6 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca.

Cena Redmi Pad atrakcyjna

Cena tabletu Redmi Pad jest bardzo atrakcyjna. Urządzenie wyceniono na 14999 rupii (ok. 890 zł) za model z 3 GB pamięci RAM. Wersja z 4 GB kosztuje 1799 rupii (ok. 1070 zł), a wariant z 6 GB RAM-u 19999 rupii (ok. 1190 zł). Początkowo urządzenie będzie można kupić ze zniżką w wysokości 2 tys. rupii.

Duża bateria 8000 mAh

Redmi Pad to tablet, który dostał baterię o pojemności 8000 mAh. Akumulator jest spory i wiemy, że wspiera ładowanie o mocy 18 W. Odbywa się to poprzez USB C. Znajdziemy tu też cztery głośniki i wsparcie dla dźwięku Dolby Atmos, dwa aparaty fotograficzne z sensorami 8 MP, Wi-Fi 802.11ac czy Bluetooth 5.2. Całość waży 465 g i pracuje pod kontrolą Androida 12 z MIUI 13. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Tablet Redmi Pad – specyfikacja techniczna

10,61-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli

8-dzeniowy procesor MediaTek Dimensity G99

3, 4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

bateria o pojemności 8000 mAh z ładowaniem 18 W

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 8 MP

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

cztery głośniki, Dolby Atmos

złącze USB C

465 g

Android 12 z MIUI 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło