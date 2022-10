Samsung Galaxy A54 otrzyma aparat pozbawiony jednego obiektywu

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jego premiera nie odbędzie się na dniach i spodziewamy się jej dopiero za kilka miesięcy. W sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące aparat fotograficzny tego telefonu. Już wcześniejsze plotki mówiły o tym, że względem poprzednika zniknie jeden obiektyw. Tak też ma być.

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy A54 5G ma być potrójny. To oznacza, że jeden obiektyw zostanie odebrany. Czy będzie to kamerka do makro czy czujnik głębi, to tego na razie nie wiadomo. Spodziewajmy się jednak, że Koreańczycy usuną jeden z tych elementów.

Aparat modelu Samsung Galaxy A54 5G z sensorem 50 MP

Wiemy, że Samsung Galaxy A54 5G otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Dla porównania w poprzedniku było to 64 MP. Spodziewajmy się także obiektywu ultraszerokokątnego. Trzeci element kamery na razie pozostaje tajemnicą. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

