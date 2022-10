Oppo Reno 9 Pro w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja

Oppo Reno 9 Pro to średniak, którego premiera ma odbyć się jeszcze w tym kwartale. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu i dowiadujemy się, że obejmuje ona procesor Snapdragon 778G. Ponadto smartfon Oppo Reno 9 Pro ma dostać baterię o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania.

Oppo Reno 9 Pro to średniak, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jest to jeden z co najmniej dwóch nowych smartfonów z tej serii. Niedawno do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Teraz za sprawą leakera Digital Chat Station poznajemy nowe szczegóły. Tym razem obejmujące procesor.

Źródło informacji twierdzi, że pod obudową modelu Oppo Reno 9 Pro znajdzie się platforma SM7325. Tak więc będzie to procesor Qualcomm Snapdragon 778G. To oznacza, że jednak nie powinniśmy spodziewać się nowszego Snapdragona 7 Gen 1, który trafił do Xiaomi CIVI 2. Co jeszcze wiemy o nadchodzącym telefonie Chińczyków?

Pełna specyfikacja Oppo Reno 9 Pro nieznana

O Oppo Reno 9 Pro na razie wiadomo bardzo niewiele. Smartfon ma dostać baterię o pojemności 4500 mAh i ma ona wspierać szybkie ładowanie. Pełna specyfikacja techniczna pozostaje na razie jednak tajemnicą. Spodziewajmy się jednak ekranu AMOLED o rozdzielczości Full HD+ czy potrójnego aparatu fotograficznego. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

