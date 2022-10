Google Pixel 7 Pro w mega przecieku. Jest pełna specyfikacja techniczna

Google Pixel 7 Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna telefonu i ta już w zasadzie nie skrywa przed nami żadnych tajemnic. Urządzenie ma 6,7-calowy ekran OLED LTPO QHD+ czy procesor Tensor G2. Poza tym Google Pixel 7 Pro dostał aparat z głównym sensorem 50 MP.

Google Pixel 7 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się już za kilka dni. Jego pełna specyfikacja techniczna do tej pory nie była znana. Dysponowaliśmy tylko częściową. Teraz doszło do mega przecieku. Dzięki temu mamy w zasadzie komplet informacji związanych z wyposażeniem. Rzućmy sobie na to okiem.

6,7-calowy ekran OLED LTPO

Google Pixel 7 Pro ma 6,7-calowy ekran OLED wykonany w technologii LTPO, który zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Wyświetlacz zaoferuje rozdzielczość QHD+. Jest to panel z okrągłym otworem dla kamery do selfie, który wyśrodkowano u góry. Umieszczono tu sensor 10,8 MP z nagrywaniem wideo w 4K.

Autorski procesor Tensor G2

Google Pixel 7 Pro ma procesor Tensor G2, który niespecjalnie różni się od tego z zeszłego roku. Umieszczono tu te same rdzenie Cortex, ale zwiększono częstotliwość taktowania wybranych z nich. SoC wspomagany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Potrójny aparat fotograficzny z sensorem 50 MP

Aparat fotograficzny smartfona Google Pixel 7 Pro jest potrójny. Główny sensor ma matrycę 50 MP i został połączony z obiektywem szerokokątnym. Następnie mamy kamerę ultraszerokokątną z sensorem 12 MP i autofocusem. Całość uzupełnia teleobiektyw połączony z matrycą 48 MP, który obsługuje 5-krotny zoom optyczny.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Google Pixel 7 Pro ma pod obudową akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe ładowanie. Niestety mocy ładowarek producent nie podał, ale spodziewajmy się czegoś w okolicy 30 W. Telefon ma też NFC i spełnia założenia normy ochronnej IP68. Nie zabrakło też specjalnego chipu Titan M2. Znana specyfikacja techniczna modelu widoczna jest poniżej.

Google Pixel 7 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1440 x 3120 pikseli

8-rdzeniowy procesor Tensor G2

12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 10,8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 48 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

NFC

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13

źródło