Samsung Galaxy A14 pozuje na renderach. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy A14 to nowy smartfon koreańskiej marki, który nie został dochowany w tajemnicy. W sieci pojawiły się rendery, które ujawniają nam wygląd. Przy okazji znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Samsung Galaxy A14 ma duży ekran LCD o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości Full HD+.

Samsung Galaxy A14 to smartfon, który doczekał się dużego przecieku. W sieci pojawiły się rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, jak wygląda to urządzenie z każdej strony oraz co wiemy na temat jego wyposażenia.

Smartfon Samsung Galaxy A14 ma wielki ekran wykonany w technologii LCD o przekątnej aż 6,8 cala. Jest to wyświetlacz ze wcięciem w postaci łezki, gdzie umieszczono przednią kamerkę do selfie. Rozdzielczość panelu to Full HD+. Z tyłu obudowy znajdziemy potrójny aparat fotograficzny bez wyspy. Pierścienie obiektywów wtopiono w plecki. Czytnik linii papilarnych znajduje się na bocznym przycisku.

Pełna specyfikacja modelu Samsung Galaxy A14 tajemnicą

Na temat smartfona Samsung Galaxy A14 nie wiadomo jeszcze wszystkiego. Specyfikacja kamer, procesor czy rozmiary pamięci nie są na razie znane. Rendery ujawniają nam jeszcze złącza USB C oraz klasyczne słuchawkowe. Wiemy też, że urządzenie ma wymiary 167,7 x 78,7 x 9,3 mm. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

