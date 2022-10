Redmi Note 12 Pro Plus zaoferuje bardzo szybkie ładowanie baterii

Redmi Note 12 Pro Plus to nadchodzący smartfon Xiaomi, który zaoferuje bardzo szybkie ładowanie baterii. Ujawnia to certyfikacja w chińskim urządzenie 3C. Xiaomi planuje zaimplementować tutaj technologię o mocy aż 210 W. Smartfon Redmi Note 12 Pro Plus może zostać zaprezentowany jeszcze w październiku.

Redmi Note 12 Pro Plus to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Telefon został dostrzeżony na stronie chińskiego urzędu 3C. Nadany mu tam certyfikat przybliża sprzęt do rynkowej premiery. Przy okazji dowiadujemy się, że Xiaomi umieści w nim naprawdę bardzo szybkie ładowanie baterii.

Strona urzędu 3C ujawnia nam, że Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus otrzyma szybkie ładowanie o mocy aż 210 W. Będzie to rekord wśród smartfonów. Tym bardziej że dotyczy to jeszcze półki średniej. Obecnie rekordzistą pod tym względem jest IQOO 10 Pro z obsługą ładowarki o mocy 200 W.

Premiera Redmi Note 12 Pro Plus blisko

Redmi Note 12 Pro Plus zadebiutuje wraz z dwoma tańszymi smartfonami. W tych modelach ładowanie będzie odbywać się z mocą 67 i 120 W. Plotki mówią o tym, że premiera nowej serii Xiaomi odbędzie się w tym kwartale. Jest bardzo możliwe, że nastąpi to jeszcze w październiku, ale konkretny termin nie jest znany.

