Realme 10 gości u FCC. Jest częściowa specyfikacja

Realme 10 to smartfon, który ukrywa się pod nazwą kodową RMX3630 i pod taką został dostrzeżony na stronie komisji FCC, gdzie uzyskał stosowny certyfikat przybliżający go do premiery. Przy okazji pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że Realme 10 otrzyma baterię o pojemności 5000 mAh.