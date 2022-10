OnePlus 11R w przecieku. Jest specyfikacja techniczna

OnePlus 11R to nowy smartfon marki. Do sieci wyciekła jego specyfikacja techniczna. Dowiadujemy się, że telefon ma 6,7-calowy ekran AMOLED oraz mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Ponadto OnePlus 11R otrzyma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP czy baterię o pojemności 5000 mAh.

OnePlus 11R to smartfon, który zostanie zaprezentowany za jakiś czas. Telefon nie został jednak dochowany w tajemnicy i do sieci wyciekła specyfikacja techniczna modelu. Informacje na jej temat uzyskał Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Zobaczmy, co wiemy o tym telefonie.

OnePlus 11R ma 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. SoC ma być wspomagany przez od 8 do 16 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Ponadto OnePlus 11R ma potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 50, 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Więcej szczegółów nie podano. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus 11R – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

od 8 do 16 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło