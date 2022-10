Konto Google w Androidzie otrzymuje zmiany oparte na Material You

Konto Google dostępne w systemie Android, a dokładniej jego przełącznik otrzymuje kolejne zmiany. Tym razem są to modyfikacje oparte na Material You. Wprowadzono bardziej zaokrąglone elementy. Wspomniane zmiany obejmujące konto Google i jego ekran zauważono w aplikacji Wiadomości.

Konto Google dostępne na telefonach z systemem Android przechodzi kolejne modyfikacje. Są to zmiany oparte na języku projektowania Material You, które wdrażane są od jakiegoś czasu do różnego oprogramowania firmy. Teraz objęły one przełącznik kont i doszukano się ich w aplikacji Wiadomości.

Przełącznik obejmujący konto Google dostał zmiany oparte na Material You, które widać na poniższym zrzucie ekranowym po prawej stronie. Widzimy, że całe okno dostało bardziej zaokrąglone narożniki. Następnie mamy opcje związane z zarządzeniem kontami, które znajdują się pod przyciskiem ze strzałką.

Zmiany Material You obejmujące konto Google w aplikacji Wiadomości na Androida

Na razie te modyfikacje pojawiły się tylko w jednej aplikacji i tą są Wiadomości na Androida. Możemy się spodziewać, że zmiany oparte na Material You obejmujące konto Google wkrótce pojawią się także w innym oprogramowaniu firmy. Po to, aby zapewnić spójność i jednolity widok w każdym miejscu. To tylko kwestia najbliższych tygodni.

