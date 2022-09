Samsung Galaxy S23 Ultra pozuje na renderach. Zmiany są niewielkie

Samsung Galaxy S23 Ultra doczekał się dużego przecieku. W sieci pojawiły się rendery, które ponownie opracował Steve Hemmerstoffer, znany lepiej jako Onleaks. Dzięki temu już dziś, na kilka miesięcy przed premierą, mamy okazję zobaczyć zmiany planowane przez producenta. Tych jednak za wiele nie ma.

Rendery modelu Samsung Galaxy S23 Ultra ukazują nam tylko nieznaczne zmiany w designie. Ekran to 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED, który to otrzyma najwęższe ramki w całej historii serii S. Aparat fotograficzny jest bardzo podobny do poprzednika. Zmiany są z boku obudowy, która nie jest tak bardzo zaokrąglona, jak w tegorocznym modelu.

Samsung Galaxy S23 Ultra wprowadza nieliczne zmiany

Wszystko wskazuje na to, że Samsung Galaxy S23 Ultra na pierwszy rzut oka będzie różnić się od poprzednika nieznacznie. Potwierdzają nam to rendery opracowane przez Onleaks. Telefon ma wymiary 163,4 x 78,1 x 8,8 mm. Wiemy jednak, że pod obudową znajdzie się nowy procesor Snapdragon 8 Gen 2. Poza tym spodziewamy się aparatu z głównym sensorem 200 MP.

