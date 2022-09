Redmi Note 12 gości u 3C. Smartfon otrzyma szybkie ładowanie

Redmi Note 12 to smartfon Xiaomi, którego premiera jest blisko. Telefon dostrzeżono na stronie chińskiego urzędu 3C, który nadał mu stosowny certyfikat. To przybliża go do rynkowego debiutu. Poza tym dowiadujemy się, że tańszy z modeli Redmi Note 12 zaoferuje wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy 67 W.