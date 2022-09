Redmi Note 11R 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja

Redmi Note 11R 5G to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się w Chinach. Znana jest cena i specyfikacja techniczna. Ta jest typowa dla półki średniej. Telefon ma 6,58-calowy ekran 90 Hz, baterię o pojemności 5000 mAh czy aparat fotograficzny 13 MP. Zobaczmy, co oferuje Redmi Note 11R i jakie są ceny telefonu.

Redmi Note 11R 5G to smartfon, którego premiera w Chinach odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena jest atrakcyjna i wynosi 1299 juanów (ok. 912 zł) za podstawową wersję. Natomiast w przypadku edycji z 8 GB RAM-u jest to 1699 juanów (ok. 1193 zł). Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Redmi Note 11R 5G ma 6,58-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy nieznany procesor. Układ ten wspomagany jest przez 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Poza tym Redmi Note 11R 5G ma podwójny aparat fotograficzny z sensorami 13 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką MIUI 13. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 11R 5G – specyfikacja techniczna

6,58-calowy ekran 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor

4, 6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 5

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z MIUI 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora WhatsApp

źródło