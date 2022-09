Xiaomi 12 Lite 5G NE gości u FCC. Wycieka częściowa specyfikacja

Xiaomi 12 Lite 5G NE to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Świadczy o tym pojawienie się tego urządzenia na stronie komisji FCC, gdzie go certyfikowano. Tam też pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co wiadomo o Xiaomi 12 Lite 5G NE i kiedy można się go spodziewać.