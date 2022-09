Oppo A17K to nowy smartfon marki, który nie został dochowany w tajemnicy. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta obejmuje 6,56-calowy ekran HD+, baterię o pojemności 5000 mAh czy procesor MediaTek Helio G35. Widzimy, że Oppo A17K będzie tanim smartfonem z podstawowym wyposażeniem.

Oppo A17K to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Jego premiera odbędzie się w Indiach. Cena nie jest znana, ale specyfikacja techniczna krążąca po sieci daje nam do zrozumienia, że telefon będzie tani. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym urządzeniu.

Oppo A17K ma 6,56-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+. Sercem smartfona jest procesor MediaTek Helio G35. SoC jest wspomagany przez 3 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 64 GB miejsca. Natomiast bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera tylko ładowarki o mocy 10 W.

Smartfon Oppo A17K ma też aparat fotograficzny z głównym sensorem 8 MP. Natomiast kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 5 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z ColorOS 12. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Oppo A17K – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G35

3 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

złącze USB

Android 12 z ColorOS 12

