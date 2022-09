Honor Magic 5 Pro otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2

Honor Magic 5 Pro to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Dowiadujemy się, że smartfon otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. To nowy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Telefon Honor Magic 5 Pro otrzyma też wysokiej klasy ekran AMOLED o przekątnej 6,81 cala wykonany w technologii LTPO.

Honor Magic 5 Pro to nadchodzący flagowiec chińskiej marki, który zostanie wprowadzony do oferty dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem dochodzą do nas nowe informacje związane z wyposażeniem tego telefonu. Te obejmują procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli nowy SoC dla flagowców z Androidem.

Snapdragon 8 Gen 2 to mocny procesor, który zostanie wykonany w 4-nm litografii. Wiemy, że Qualcomm planuje go zaprezentować światu za kilka tygodni. Ma to nastąpić w listopadzie, choć oczywiście dokładny termin nie jest na razie znany. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby o tym mówić.

Snapdragon 8 Gen 2 nie tylko w Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5 Pro nie będzie jedynym smartfonem z tej serii, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. W tańszej wersji telefonu również pojawi się ten sam chip. Tutaj spodziewajmy się ponadto ekranu AMOLED o przekątnej 6,78 cala. W droższym modelu będzie to 6,81 cala. Oba zostaną wykonane w technologii LTPO.

