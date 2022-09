Xiaomi CIVI 2 zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Xiaomi CIVI 2 to smartfon, który był zapowiadany od dłuższego czasu. Za nami oficjalna premiera. Na razie w Chinach, gdzie cena jest całkiem atrakcyjna. Specyfikacja techniczna również jest rzeczowa i jest to telefon z tak zwanej wyższej półki średniej. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,55-calowy ekran AMOLED

Xiaomi CIVI 2 ma ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz i wsparcie dla HDR10+ oraz Dolby Vision. Maksymalna jasność wynosi 1000 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5. Panel ma proporcje 20:9 i ma wcięcie w kształcie pigułki, które skrywa dwa kamery z sensorami 32 MP.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Sercem Xiaomi CIVI 2 jest procesor Snapdragon 7 Gen 1. To nowy SoC Qualcomma dla telefonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Chip ma układ graficzny GPU Adreno 662 i oferuje naprawdę sporą wydajność. SoC wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Cena Xiaomi CIVI 2 atrakcyjna

Cena Xiaomi CIVI 2 w Chinach została ustalona na poziomie 2399 juanów (ok. 1650 zł) za model z 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. Wariant mający 256 GB miejsca kosztuje 100 juanów więcej. Natomiast w wersji z 12 GB pamięci RAM trzeba zapłacić 2799 juanów (ok. 1930 zł). Trzeba przyznać, że kwoty są atrakcyjne.

Potrójny aparat fotograficzny

Xiaomi CIVI 2 ma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor to Sony IMX766 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny połączony z matrycą 20 MP. Całość uzupełnia kamerka do zdjęć makro 2 MP. Przednia do selfie jest podwójna i składa się z sensorów 32 MP.

Bateria 4500 mAh z szybkim ładowaniem

Bateria znajdująca się pod obudową Xiaomi CIVI 2 ma pojemność 4500 mAh. Wiemy, że wspiera ona bardzo szybkie ładowanie o mocy 67 W. Producent deklaruje, że naładowanie akumulatora od 0 do 100 proc. trwa w tym przypadku 40 min. Telefon ma też dwa głośniki z Dolby Atmos. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi CIVI 2 – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7 Gen 1 z GPU Adreno 662

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 + 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 20 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

dwa głośniki z Dolby Atmos

171,8 g

159,2 × 72,7 × 7,23 mm

Android 12 z MIUI 13

