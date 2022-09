Redmi Note 11R w drodze. Jest specyfikacja techniczna

Redmi Note 11R to nowy smartfon submarki Xiaomi. Dostrzeżono go na stronie jednego z chińskich operatorów. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Ta obejmuje 6,58-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ czy podwójny aparat 13 MP. Telefon Redmi Note 11R ma też 128 GB miejsca na dane.

Redmi Note 11R został dostrzeżony na stronie operatora China Telecom. Tam udostępniono rendery widoczne poniżej. Są one kiepskiej jakości, ale coś tam na nich widać. Poza tym została udostępniona niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy, co ten smartfon ma do zaoferowania.

Smartfon Redmi Note 11R ukrywa się pod nazwą kodową 22095RA98C. Telefon ma 6,58-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Procesor to MediaTek Dimensity 700. Wiemy, że SoC jest wspomagany przez 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Redmi Note 11R ma też podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 13 MP. Dodatkowy ma matrycę 2 MP. Jest też przednia kamerka do selfie z czujnikiem 5 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką MIUI 13. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 11R – specyfikacja techniczna

6,58-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700

4, 6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

201 g

złącze USB C

Android 12 z MIUI 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło