ZTE Axon 30s to nowy smartfon chińskiej marki, którego premiera odbyła się w Państwie Środka. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna typowa dla średniej półki wyższej. Urządzenie ma 6,92-calowy ekran OLED oraz mocny procesor Snapdragon 870. Zobaczmy, co jeszcze ZTE Axon 30s oferuje pod kątem wyposażenia.

ZTE Axon 30s to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach zgodnie z zapowiedziami. Cena została ustalona na poziomie 1698 juanów (ok. 1170 zł). W droższej wersji jest to 2198 juanów (ok. 1515 zł). Sprzedaż w Państwie Środka już ruszyła. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

ZTE Axon 30s to telefon, który ma 6,92-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+. Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 870. SoC wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4200 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 55 W.

Ponadto ZTE Axon 30s ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny (119°) z matrycą 8 MP. Ponadto znajdziemy tu kamerki 5 i 2 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

ZTE Axon 30s – specyfikacja techniczna

6,92-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło