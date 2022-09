Xiaomi CIVI 2 otrzyma cztery kolory obudowy

Xiaomi CIVI 2 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Producent potwierdził, że otrzyma on cztery różne kolory obudowy. Wśród nich pojawia się także różowy. Zobaczmy sobie wszystkie kolory obudowy modelu Xiaomi CIVI 2, którego oficjalna premiera odbędzie się już w najbliższy wtorek.

Xiaomi CIVI 2 to smartfon, którego premiera odbędzie się we wtorek. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem i udostępnia nowe teasery. Jeden z ostatnich ujawnia nam cztery kolory obudowy, które otrzyma ten telefon. Rzućmy sobie na te opcje okiem.

Kolory obudowy dla Xiaomi CIVI 2 są cztery. Są to srebrny, niebieski, różowy oraz ciemnoszary. Ciekawie prezentuje się ten pierwszy z wymienionych, bo otrzymał nietuzinkowe wykończenie z efektem. Wygląda to naprawdę dobrze.

Cztery kolory obudowy Xiaomi CIVI 2 już jutro

Xiaomi CIVI 2 to smartfon, który zostanie zaprezentowany w Chinach we wtorek. Wiemy, że otrzyma ekran AMOLED ze wcięciem dla podwójnej kamery do selfie w kształcie pigułki. Następnie mamy procesor Snapdragon 7 Gen 1 oraz baterię o pojemności 4500 mAh z obsługą bardzo szybkiego ładowania o mocy 67 W. Cena na razie nie jest znana, ale spodziewajmy się, że powinna być atrakcyjna. To szczegół, który poznamy już jutro.

