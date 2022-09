Vivo X Fold Plus zaprezentowany. Cena i specyfikacja

Vivo X Fold Plus to składany smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena telefonu nie jest niska, ale specyfikacja techniczna urządzenia jest z górnej półki. Urządzenie ma rozkładany ekran o przekątnej 8,03 cala i procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Zobaczmy sobie ceny Vivo X Fold Plus oraz jego możliwości.

Vivo X Fold Plus to składany smartfon, którego premiera w Chinach odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Znana jest cena oraz specyfikacja techniczna urządzenia. Sprzęt jest naprawdę konkretny i pozostaje wierzyć, że trafi także na globalne rynki. Zobaczmy sobie, co ten telefon ma do zaoferowania.

8-calowy ekran AMOLED 120 Hz

Vivo X Fold Plus ma główny ekran AMOLED, który się rozkłada i jest to panel o przekątnej 8,03 cala oraz rozdzielczości 2K. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz i został pod nim schowany czytnik linii papilarnych. Dodatkowy ekran po drugiej stronie ma przekątną 6,53 cala i oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

Mocny Snapdragon 8 Gen 1+

Pod obudową składanego smartfona Vivo X Fold Plus znajduje się procesor Snapdragon 8 Gen 1+. To obecnie najmocniejszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem i wybór Chińczyków nie jest zaskoczeniem. Chip wspomagany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Vivo X Fold Plus wysoka

Cena Vivo X Fold Plus nie jest oczywiście niska. Składane smartfony z tak mocnym wyposażeniem są zazwyczaj drogie. Podstawowy wariant telefonu kosztuje 9999 juanów, czyli około 6860 zł. Natomiast model mający 512 GB miejsca został wyceniony na 10999 juanów (ok. 7560 zł). Tanio nie jest, a w Europie będzie jeszcze drożej.

Poczwórny aparat fotograficzny

Vivo X Fold Plus to składany smartfon, który ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 48 MP i teleobiektyw z czujnikiem 12 MP. Całość uzupełnia obiektyw peryskopowy z sensorem 8 MP dla funkcji zoomu. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z bezprzewodowym ładowaniem

Vivo X Fold Plus ma podwójną baterię w obu częściach obudowy. Łączna pojemność akumulatora to 4730 mAh. Wiemy, że wspiera on bardzo szybkie ładowanie o mocy 80 W. Jest też obsługa ładowarek bezprzewodowych o mocy do 50 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Vivo X Fold Plus – specyfikacja techniczna

8,03-calowy ekran AMOLED 120 Hz 2K

6,53-calowy ekran AMOLED 120 Hz Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności 4730 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło