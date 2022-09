Redmi A1 Plus na renderach. Jest też częściowa specyfikacja

Redmi A1 Plus to tani smartfon Xiaomi, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekły rendery prasowe oraz częściowa specyfikacja techniczna. Telefon zapowiada się na bardzo budżetowe urządzenia z podstawowym wyposażeniem. To jednak sprawi, że cena Redmi A1 Plus będzie naprawdę niska.

Redmi A1 Plus to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon był już obiektem różnych przecieków. Teraz do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna oraz rendery prasowe tego urządzenia. Rzućmy sobie na nie okiem.

Redmi A1 Plus ma ekran o rozdzielczości HD+ ze wcięciem w postaci dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną na poziomie 6,52 cala. Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Helio A22 wspomagany przez 2 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 32 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh, ale wspiera tylko ładowanie o mocy 10 W.

Ponadto Xiaomi w Redmi A1 Plus umieściło podwójny aparat fotograficzny z sensorami 8 oraz 2 MP. Natomiast przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 5 megapikseli. Spodziewajmy się ceny na poziomie nieco ponad 100 euro. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi A1 Plus – specyfikacja techniczna

6,52-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio A22

2 GB pamięci RAM

32 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło