Google Pixel 7 Pro — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Google Pixel 7 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się w październiku. Cena czy specyfikacja techniczna tego modelu nie są już w zasadzie tajemnicą. Telefon otrzyma autorski chip Tensor G2 czy potrójny aparat fotograficzny 50 MP. Zobaczmy sobie ceny Google Pixel 7 Pro i wszystko, co wiemy przed debiutem.

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz

Google Pixel 7 Pro to smartfon, który otrzyma bardzo podobny ekran do poprzednika. Będzie to 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3120 pikseli). Zapewni on zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Panel ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano w górnej części. Umieszczony tu sensor pozostaje tajemnicą.

Autorski chip Tensor G2

Google Pixel 7 Pro otrzyma procesor Tensor G2, który firma opracowała we współpracy z Samsungiem. Niedawno telefon został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Ta ujawnia nam co nieco o samym chipie. Nie będzie on mocno różnić się od tego pierwszej generacji. Zostaną wykorzystane te same rdzenie, ale zostanie zwiększona częstotliwość ich pracy.

Cena Google Pixel 7 Pro znana

Cena Google Pixel 7 Pro została ustalona w Stanach Zjednoczonych na poziomie 899 dol. (ok. 4,4 tys. zł). W Polsce spodziewajmy się kwoty na poziomie ponad 5 tys. zł. Dotyczy to podstawowej konfiguracji sprzętowej mającej 128 GB miejsca na dane. Spodziewajmy się także opcji z 256 GB wbudowanej pamięci.

Potrójny aparat 50 MP

Google Pixel 7 Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Znajdziemy tu również obiektyw ultraszerokokątny z sensorem 12 MP oraz teleobiektyw, który zostanie połączony z innym sensorem. Tym ma być Sony IMX586 48 MP.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową smartfona Google Pixel 7 Pro znajdzie się akumulator o pojemności 5000 mAh, który powinien zapewnić szybkie ładowanie o mocy co najmniej 30 W. Telefon ma też NFC, Wi-Fi 6E czy Bluetooth 5.2. Całość będzie oczywiście pracować pod kontrolą najnowszego systemu Android 13. Premiera już 6 października i tego samego dnia ma ruszyć przedsprzedaż. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Google Pixel 7 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1440 x 3120 pikseli

8-rdzeniowy procesor Tensor G2

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 12 + 48 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

NFC

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13

