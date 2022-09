Android Auto z Coolwalk wprowadza zmiany dla aplikacji jak Spotify

Android Auto wraz z Coolwalk otrzymuje istotne zmiany. Obejmują one także aplikacje jak Spotify. Pojawia się nowy widżet, który jest podwójny i w ten sposób na ekranie można uzyskać dostęp do większej liczby elementów czy funkcji. Android Auto z interfejsem opartym na Coolwalk nie jest jeszcze ogólnodostępne.

Android Auto z Coolwalk zostało zapowiedziane kilka miesięcy temu. Google miało wprowadzić zmiany w sierpniu. Tak się jednak nie stało i na razie dostęp do nich mają tylko wybrani użytkownicy. Obejmują one również aplikacje trzecie, w tym na przykład takie, z których skorzystają użytkownicy platformy Spotify.

foto: Reddit/mynamesjefffffs

foto: Reddit/mynamesjefffffs

foto: Reddit/mynamesjefffffs

Interfejs oparty na Coolwalk wprowadza w Android Auto nowy widżet. Mogą z niego skorzystać aplikacje deweloperów trzecich i jest on podwójny. W ten sposób na podzielonym ekranie można uzyskać dostęp do dodatkowych elementów czy funkcji. Zmiany te dostrzegł jeden z użytkowników serwisu Reddit i dzięki temu mamy okazję zobaczyć to na zdjęciach.

Zmiany z Coolwalk w Android Auto u nielicznych

Google udostępniło już Android Auto 8.0, ale na razie zmiany związane z interfejsem opartym na Coolwalk nie są szeroko dostępne. Widzą je u siebie wybrani użytkownicy platformy. Na razie nie wiadomo, kiedy zostaną włączone u wszystkich. Może to w zasadzie nastąpić w dowolnej chwili.

