Xiaomi Box 4K 2. generacji w drodze. Co zaoferuje przystawka TV?

Xiaomi Box 4K 2. generacji to nowa przystawka TV chińskiej marki. Urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową MDZ-28-AA i pod taką zostało dostrzeżone na stronie FCC, które certyfikowało gadżet. Pełna specyfikacja techniczna Xiaomi Box 4K 2. generacji nie jest na razie znana. Wiemy, że gadżet ma Wi-Fi z obsługą 5 GHz.

Xiaomi Box 4K 2. generacji to urządzenie, którego premiera musi być blisko. Nowa przystawka TV ukrywa się pod nazwą kodową MDZ-28-AA. Pod właśnie taką znaleziono ją na stronie FCC. Komisja certyfikowała ten sprzęt, co otwiera mu drogę do rynkowego debiutu. Ten powinien być bardzo nieodległy.









Specyfikacja techniczna Xiaomi Box 4K 2. gen. na razie w zasadzie pozostaje tajemnicą. Z informacji ujawnionych przez FCC wynika, że nowa przystawka TV ma Bluetooth z obsługą LE oraz dwuzakresowe Wi-Fi (2,4 i 5 GHz). Udostępniono też schemat widoczny powyżej. Ten pozwala nam przypuszczać, że wizualnie urządzenie niewiele zmieni się względem poprzedniej generacji.

Przystawka Xiaomi Box 4K 2. gen. blisko

Możemy się spodziewać, że premiera urządzenia jest bardzo blisko. Xiaomi Box 4K 2. gen. będzie oczywiście wspierać wideo w jakości 3840 x 2160 pikseli. Spodziewajmy się też wsparcia dla HDR. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać. Cena gadżetu powinna być naprawdę atrakcyjna.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło