Samsung Galaxy S23 Ultra gości u 3C. Ładowarka rozczarowuje

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Na dniach go nie zobaczymy, ale telefon rozpoczął już certyfikację i dostrzeżono go na stronie urzędu 3C. Ten ujawnia nam, że ładowarka pozostawia wiele do życzenia. Samsung Galaxy S23 Ultra zaoferuje ładowanie na słabym poziomie.

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, który jest w ogniu przecieków. Jego premiera nie odbędzie się w krótkim czasie. Spodziewamy się jej dopiero w styczniu 2023 r. Tymczasem telefon już rozpoczął proces certyfikacji, co w jakimś stopniu zaczyna przybliżać go do debiutu. Dostrzeżono go na stronie 3C i tam są informacje związane z ładowarką.

Ładowarka dla modelu Samsung Galaxy S23 według 3C zaoferuje moc maksymalną tylko na poziomie 25 W. Biorąc pod uwagę, że w poprzedniku jest to 45 W, to jest tu z pewnością coś nie tak. Raczej powinniśmy spodziewać się ewentualnego zwiększenia mocy, a nie jego zaniżenia. Co poszło nie tak?

Samsung Galaxy S23 Ultra z szybszą ładowarką niż u 3C

Samsung Galaxy S23 Ultra mógł po prostu być certyfikowany przez 3C z wolniejszą ładowarką niż otrzyma w rzeczywistości. Spodziewajmy się, że tak naprawdę smartfon otrzyma baterię (o pojemności około 5000 mAh) z ładowaniem o mocy 45 W lub szybszym. Na przykład 65 W. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się bliżej premiery.

