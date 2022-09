Redmi Note 12 Pro blisko. Kiedy premiera smartfona?

Redmi Note 12 Pro to wyczekiwany średniak Xiaomi. Kiedy odbędzie się premiera tego telefonu? Smartfon ma zadebiutować jeszcze tej jesieni. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nastąpi to już w przyszłym miesiącu. Kompletna specyfikacja techniczna modelu Redmi Note 12 Pro nadal pozostaje owiana tajemnicą.

Redmi Note 12 Pro będzie następcą modelu 11T. Smartfon był obiektem naprawdę wielu przecieków. Jest też od jakiegoś czasu też certyfikowany. Tak więc jego premiera musi zbliżać się wielkimi krokami. Kiedy go zobaczymy w ofercie? Nowe informacje w tym temacie uzyskał leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu Xiaomi.

Redmi Note 12 Pro ma dostać ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz jeden z mocniejszych procesorów dla średniaków firmy MediaTek. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Uzupełni go obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP i kamerka 2 MP do zdjęć makro.

Premiera Redmi Note 12 Pro w przyszłym kwartale

Redmi Note 12 Pro ma mieć premierę w przyszłym kwartale. Źródło informacji twierdzi, że może to nastąpić nawet w przyszłym miesiącu. Oczywiście na razie dotyczy to wyłącznie Chin. Na rynkach europejskich poczekamy sobie dłużej. Zapewne do zimy 2023 r., co warto mieć na uwadze.

