Xiaomi CIVI 2 to smartfon, który ma coś z modelu iPhone 14 Pro

Xiaomi CIVI 2 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon otrzyma ekran, który pod pewnym względem przypomina to, co znamy z modeli iPhone 14. To wyświetlacz ze wcięciem w kształcie pigułki, który wyśrodkowano. Wiemy, że Xiaomi CIVI 2 skrywa tam przedni aparat z dwoma sensorami 32 MP.