Vivo X Fold+ pozuje na renderach. Składany smartfon wygląda świetnie

Vivo X Fold+ to składany smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem i udostępnił oficjalne rendery telefonu. Te ujawniają nam wygląd w trzech kolorach obudowy. Składany smartfon Vivo X Fold+ prezentuje się świetnie przede wszystkim w czerwonym odcieniu.

Vivo X Fold+ to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w tym miesiącu. Debiut jest blisko, bo został zaplanowany na 26 września. Cena telefonu nie jest na razie znana. Mamy jednak okazję zobaczyć oficjalne rendery prasowe, które udostępnił producent. Rzućmy sobie na nie okiem.

Rendery Vivo X Fold+ widoczne w tym artykule prezentują nam przede wszystkim model mający czerwony kolor obudowy, który wygląda naprawdę dobrze. Następnie mamy ciemnoszary i niebieski wariant. Telefon ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem z matrycą 50 MP. Z drugiej strony znajduje się dodatkowy ekran z okrągłym wcięciem, gdzie umieszczono kamerę do selfie.

Vivo X Fold+ to składany smartfon, który został bardzo ładnie zaprojektowany. Producent przyłożył się do designu, co z pewnością cieszy. Telefon otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Natomiast główny ekran AMOLED ma przekątną około 8 cali i zapewni odświeżanie obrazu w 120 Hz. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Vivo X Fold+ – specyfikacja techniczna

~8-cakowy ekran AMOLED 120 Hz

~6,5-calowy ekran AMOLED Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 48 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło