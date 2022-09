Samsung Galaxy S6 z nową aktualizacją firmware

Samsung Galaxy S6 to flagowiec, który nie jest objęty już wsparciem producenta. Tymczasem pojawiła się nowa aktualizacja firmware dla tego modelu. Oczywiście nie ma tu żadnych nowych funkcji. Aktualizacja dla modeli z serii Samsung Galaxy S6 wprowadza poprawki, które powiązane są z modułem GPS-u.

Samsung Galaxy S6 to seria smartfonów, których Koreańczycy pozbawili wsparcia już kilka lat temu. Tymczasem dla tych modeli została udostępniona nieoczekiwanie nowa aktualizacja firmware. Oczywiście nie znajdziemy tu nowych funkcji. O tym nieliczni użytkownicy tych telefonów muszą już zapomnieć. Tym razem są to poprawki dla pewnego błędu.

Nowa aktualizacja firmware dla tańszego z modeli Samsung Galaxy S6 wprowadza oprogramowanie oznaczone ciągiem znaków G920FXXU6EVG1. Natomiast w przypadku wersji Edge jest to build G925FXXU6EVG3. Uaktualnienie jest niewielkie. To dystrybuowane drogą OTA waży niespełna 13 MB, czyli prawie tyle, co nic.

Nowa aktualizacja firmware dla modeli Samsung Galaxy S6 z poprawką

Smartfony Samsung Galaxy S6 wraz z nową aktualizacją oprogramowania dostają poprawkę, która naprawia problemy związane z modułem GPS-u. Ten sam patch został udostępniony przez Koreańczyków dla użytkowników telefonów z serii S8 i S7. Jest to dosyć poważna usterka. Nie dziwi więc, że firma zdecydowała się wydać łatkę nawet na modele z 2015 r.

