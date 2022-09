Realme GT Neo 4 blisko. Wycieka częściowa specyfikacja

Realme GT Neo 4 to smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna i ta pokazuje nam, że będzie to flagowiec. Pojawi się ekran o rozdzielczości 1.5K oraz procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Poza tym telefon Realme GT Neo 4 zaoferuje szybkie ładowanie baterii o mocy 100 W.