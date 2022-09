OnePlus 11 Pro niemal bez tajemnic. Wycieka specyfikacja techniczna

OnePlus 11 Pro to jeden z pierwszych flagowców z procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Do sieci wyciekła jego częściowa specyfikacja techniczna. Ta obejmuje 6,7-calowy ekran AMOLED QHD+, baterię 5000 mAh oraz aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Zobaczmy, co OnePlus 11 Pro zaoferuje pod kątem wyposażenia.