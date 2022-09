Samsung Galaxy S23 z chipem Exynos 2300 w drodze? Rzekomo tak

Samsung Galaxy S23 ma dostać procesor Snapdragon 8 Gen 2. Okazuje się jednak, że w drodze jest też Exynos 2300, czyli autorski SoC Koreańczyków. Może on trafić pod obudowę telefonów na wybranych rynkach. Samsung Galaxy S23 z chipem Exynos 2300 pewnie jednak nie pojawi się w Polsce, co warto mieć na uwadze.

Samsung Galaxy S23 będzie dostępny w trzech wersjach i topowym modelem będzie wariant Ultra. Wiemy, że Koreańczycy zamierzają wprowadzić do oferty tym razem telefony z chipem Snapdragon 8 Gen 2. Co jednak ciekawe powraca temat autorskiego chipu Exynos 2300. Co o nim wiemy?

Exynos 2300 to procesor, który powstaje pod nazwą kodową Quadra. Wiemy, że otrzyma nowsze rdzenie CPU oparte na mikroarchitekturze ARM. Następnie mamy układ graficzny GPU Xclipse oparty na rozwiązaniach dostarczonych przez firmę AMD. Procesem produkcyjnym może tu być 3-nm GAA.

Samsung Galaxy S23 z chipem Exynos 2300 na nielicznych rynkach

Wiemy, że Samsung Galaxy S23 otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2 na większości rynków, choć w przeszłości pod tym względem bywało inaczej. Modele mające chip Exynos 2300 mogą tak naprawdę być dostępne w bardzo niewielu krajach. Na razie nie wiadomo, jakie plany wiążą z tym układem Koreańczycy. To wyjaśni się pewnie dopiero bliżej premiery.

