Asus ROG Phone 6D Ultimate oficjalnie. Cena i specyfikacja

ASUS ROG Phone 6D Ultimate to nowy smartfon do gier. Telefon ma bardzo mocny procesor MediaTek Dimensity 9000+ oraz 6,78-calowy ekran AMOLED. Chip wspomagany jest przez 16 GB pamięci RAM, a bateria ma pojemność aż 6000 mAh. Zobaczmy sobie ceny ASUS ROG Phone 6D Ultimate oraz specyfikację techniczną.

ASUS ROG Phone 6D Ultimate to nowy smartfon do gier, który pojawiał się w przeciekach. Za nami premiera. Cena została ustalona na poziomie 1199 funtów (ok. 6445 zł). Tanio nie jest, ale specyfikacja techniczna telefonu jest naprawdę konkretna. Rzućmy sobie na nią okiem.

ASUS ROG Phone 6D Ultimate ma 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 165 Hz. Sercem telefonu jest procesor MediaTek Dimensity 9000+ wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 512 GB miejsca. Bateria ma pojemność 6000 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 65 W.

Ponadto ASUS ROG Phone 6D Ultimate ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Pozostałe dwa mają matryce 13 i 5 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

ASUS ROG Phone 6D Ultimate — specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 165 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9000+

16 GB pamięci RAM

512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 5 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

NFC

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12

