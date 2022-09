Xiaomi 13 Pro z MIUI 14 pozuje na zdjęciu. Jest częściowa specyfikacja

Xiaomi 13 Pro to flagowiec, który będzie jednym z pierwszych smartfonów na rynku z MIUI 14. Telefon był obiektem wielu przecieków. Nowa nakładka Chińczyków również. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcie modelu. Na nim widoczna jest częściowa specyfikacja techniczna.

Smartfon Xiaomi 13 Pro ma procesor Snapdragon 8 Gen 2. To najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Następnie mamy 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 ze wspomnianą nakładką MIUI 14. Widzimy też ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie i wiemy, że jest to wyświetlacz AMOLED.

Xiaomi 13 Pro i MIUI 14 w listopadzie

Wiemy, że Xiaomi 13 Pro ma zadebiutować niedługo po zapowiedzi Snapdragona 8 Gen 2, co Qualcomm planuje zrobić w listopadzie. W tym samym miesiącu odbędzie się premiera telefonu w Chinach. Wtedy też zobaczymy nakładką MIUI 14, która to na pewno wprowadzi wiele nowości. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na debiut.

